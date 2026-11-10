إصابات واعتقالات والاستيلاء على جرار زراعي وسرقة زيتون في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل

وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين، مساء يوم الثلاثاء، برضوض وكدمات، واعتقل أحدهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على جرار زراعي وسرقة ثمار الزيتون خلال اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيرين شرق الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت، بحماية من قوات الاحتلال، المواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين شرق الخليل.

كما هاجم مستوطنون عائلة المواطن عطا الله الحمامدة، في واد ماعين بمسافر يطا، أثناء قطفهم الزيتون، وأجبروهم بالقوة على مغادرة أراضيهم، بعد أن سرقوا ثمار الزيتون ومعدات زراعية.