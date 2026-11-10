الرئيس في ذكرى استشهاد القائد "أبو عمار": متمسكون بالثوابت الوطنية وماضون نحو تحقيق أهداف شعبنا في تقرير المصير والعودة والاستقلال

وطن للأنباء: أكد الرئيس محمود عباس، أن الوفاء لإرث الشهيد القائد المؤسس ياسر عرفات "أبو عمار"، يكون بالتمسك بالثوابت الوطنية التي استشهد دفاعا عنها، وبمواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف شعبنا في تقرير المصير، والعودة، والاستقلال، والحفاظ على وحدة الأرض، والشعب، والمؤسسات الوطنية، وصون منجزاتنا الوطنية التي تحققت بدماء الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى، وعذابات شعبنا على مدى عقود من النضال.

وقال الرئيس عباس، في كلمة لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد القائد المؤسس، رمز الثورة الفلسطينية المعاصرة، الشهيد الخالد ياسر عرفات "أبو عمار": نستحضر بكل إجلال ووفاء مسيرة الزعيم القائد الذي كرّس حياته من أجل فلسطين وشعبها، وقاد ثورتنا الوطنية المعاصرة، وحمل قضية شعبنا إلى مختلف المحافل الدولية، وجعل من الهوية الوطنية الفلسطينية عنواناً لحضور شعبنا، ونضاله، وحقه، في الحرية والاستقلال.

وأضاف، أن استشهاد القائد الرمز أبو عمار شكّل محطة مفصلية في تاريخ شعبنا، إلا أننا بتكاتف أبناء شعبنا، وقيادته، استطعنا حماية المشروع الوطني، الذي أفنى حياته من أجل تحقيقه، ولم ينجح هذا الاغتيال في كسر إرادة شعبنا، أو النيل من تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة.

وأكد أن فلسطين التي ناضل من أجلها أبو عمار ستبقى حاضرة في ضمير شعبنا، ووجدان أمتنا والعالم، وستواصل مسيرتها حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من حرب وعدوان ودمار، وما يرافق ذلك من محاولات للتهجير القسري، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي والضم والتهويد، لن يثني شعبنا عن التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية، ولن ينجح في فرض واقع يتناقض مع حقوقنا المشروعة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن شعبنا، الذي صمد في وجه مختلف أشكال العدوان والاقتلاع، سيبقى متجذرا في أرض وطنه، متمسكا بهويته الوطنية وحقه في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني.

وأردف: ونحن نستذكر مواقف الشهيد وتضحياته، نؤكد أن مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تقتضي تعزيز صمود أبناء شعبنا، وحماية وجودهم على أرضهم، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، والعمل مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، ومنع مخططات التهجير والتصفية.

كما أكد أن الوحدة الوطنية الفلسطينية ستبقى أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، هي إطارنا الوطني الجامع والمرجعية السياسية والنضالية لشعبنا في الوطن والشتات.

ودعا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وإنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الوطني، وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، بما يحفظ وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ويصون القرار الوطني المستقل، ويعزز قدرتنا على مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف قضيتنا، ووجودنا الوطني.

وقال إن الشهيد أبو عمار كان يؤمن بأن فلسطين تستحق من شعبنا كل التضحيات، وأن إرادة شعبنا أقوى من كل محاولات إخضاعه وكسر إرادته، مؤكدا أننا على العهد باقون، ومتمسكون بالنهج الوطني الذي سار عليه القادة المؤسسون، وبخيارنا السياسي القائم على التمسك بحقوقنا الوطنية المشروعة، وصولا إلى الحرية، والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

واستذكر الرئيس محمود عباس بكل الوفاء رفاق درب الشهيد أبو عمار من القادة المؤسسين، وجميع شهداء شعبنا الأبرار، وحيّا الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والجرحى، وأبناء شعبنا الصامدين في كل مكان، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل أمانة في أعناقنا، وأن حقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم، وأن محاولات طمس هويتنا الوطنية، أو تصفية قضيتنا، ستبوء بالفشل.

وجدّد العهد لشعبنا وأمتنا وأرواح شهدائنا، وفي مقدمتهم القائد الرمز ياسر عرفات، على مواصلة المسيرة الوطنية حتى تحقيق أهدافنا، في الحرية، والعودة، وتقرير المصير والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وختم كلمته بالقول: "سلام لروح الشهيد القائد ياسر عرفات، وسلام لأرواح شهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا، والشفاء لجرحانا.. عاشت فلسطين حرة أبية مستقلة، وإنها لثورة حتى النصر".