نتائج أعمال واصل للربع الثالث من العام 2026

وطن للأنباء: أفصحت الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2026، حيث بلغ الربح العائد لمساهمي الشركة 1.95 مليون دولار مقارنة بـ 2.09 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2025.

وحافظت واصل على أدائها التشغيلي القوي وكفاءة أعمالها، مستندةً إلى كفاءة عملياتها ومرونتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية وتذبذب أسعار الصرف، ويرجع انخفاض أرباح الشركة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى تراجع أرباح تقييم محفظتها الاستثمارية من الأسهم، نتيجة انخفاض أسعار إغلاق الأسهم المحلية.

يشار إلى أن واصل هي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين بقاعدة مساهمين تضم أكثر من 13 ألف مساهماً، وتضم استثماراتها الخدمات اللوجستية، والتأجير التمويلي، ونقل الأموال، والأمن والحراسة.