نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة ويحذّر من ضغوط دولية و"تهديد وجودي" ويهاجم الأحزاب العربية

وطن للأنباء: حذّر رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، من ضغوط دولية مرتقبة لدفع "إسرائيل" إلى التراجع عن سيطرتها على مناطق تحتلها في قطاع غزة وسورية ولبنان، وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب القبول بإيران نووية، داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسته لمواجهة هذه الضغوط، وذلك في خطاب ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين.

وفي خطابه، ادعى نتنياهو أن إيران لا تزال تشكّل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل، وأنها تعمل على استئناف نشاطها النووي، مستعرضًا ما وصفه بالإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل خلال الحرب، بما في ذلك اغتيال قادة فلسطينيين ولبنانيين وإيرانيين، ومعتبرًا أن هذه العمليات غيّرت وجه الشرق الأوسط.

وأضاف أن الضغوط الدولية قد تستهدف أيضا ما يعتبره إنجازات إسرائيلية في الضفة الغربية، مشددًا على رفض إقامة دولة فلسطينية، وداعيًا الأحزاب الإسرائيلية إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وحدة، وهاجم إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي سعى إلى نزع شرعيتها ووصفها بالـ"داعمة للإرهاب".

وفي هجومه على الأحزاب العربية، قال نتنياهو إن "هناك في الكنيست من يتحدث بجدية عن تشكيل حكومة تستند إلى داعمي الإرهاب وكارهي إسرائيل"، مضيفًا: "وأنا لا أتحدث عن العرب"، مدعيًا في الوقت نفسه أنه لا يعارض تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعرب في إسرائيل.

واستعرض نتنياهو تصريحات سابقة لنواب عرب، في محاولة لتبرير موقفه الرافض لتشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية أو بالاعتماد على دعمها.

وزعم أن "هناك من يعتقد أن ثمة فرقًا بين الموحدة المعتدلة والمشتركة، وهذا غير صحيح"، مدعيًا أن القائمتين تسعيان إلى "القضاء على دولة إسرائيل"، وأن الخلاف بينهما يقتصر على إقامة دولة إسلامية أو دولة فلسطينية قومية على أنقاض الدولة الصهيونية.

كما اتهم نتنياهو منصور عباس بالاستعداد لوصف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية" مقابل دخول الحكومة والتأثير في قراراتها، مستحضرًا في خطابه مفهوم "التقية" والتراجع عن العهود في الإسلام، ضمن هجومه على الأحزاب العربية والتشكيك في مواقفها.

وخلال الخطاب، غادر رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، قاعة الكنيست احتجاجًا على تحريض نتنياهو ضد العرب.

وقاطع رئيس تحالف "بياحد"، نفتالي بينيت، خطاب نتنياهو، مطالبًا إياه بتوضيح موقفه من تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومن قضية مستشاريه. وهتف بينيت: "لماذا لا تتحدث عن لجنة تحقيق في السابع من أكتوبر؟ ماذا عن مستشاريك؟"، وسط صيحات واحتجاجات وُجهت إليه، فيما ردّت عليه زوجة نتنياهو، سارة، من مكان جلوسها.

المصدر: موقع عرب 48