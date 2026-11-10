الكنيست الجديد يؤدي اليمين الدستورية وسط مشادات وانسحاب النواب العرب احتجاجا على النشيد الإسرائيلي

وطن للأنباء: غادر أعضاء الكتل والأحزاب العربية، مساء اليوم الثلاثاء، قاعة الكنيست الإسرائيلي، احتجاجا على عزف النشيد الإسرائيلي "هاتيكفا"، خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد، التي شهدت مشادات كلامية وفوضى خلال مراسم أداء اليمين الدستورية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، غادر النواب العرب القاعة مع بدء عزف النشيد، فيما بقي رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس في مكانه، ووقف أثناء عزفه دون المشاركة في ترديده.

وفي المقابل، لوحظ بقاء رئيس كتلة "يهدوت هتوراه" يعقوب آشر في القاعة، دون ترديد النشيد.

وسبق ذلك، إثارة عضو الكنيست إيتمار بن غفير الفوضى والصراخ خلال أداء رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين اليمين الدستورية، إذ هتف في وجهه: "لمن تتعهد، لحماس؟"، فيما رد نواب عرب بهتافات منددة بمواقفه، ووصفوه بأنه مؤيد للإرهاب.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 العبرية أن كتلة "ياشر!" بقيادة غادي آيزنكوت، إلى جانب كتل أخرى في الكنيست، قدمت مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة سلسلة من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون لإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وآخر لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.

وأضافت القناة أن مشاريع القوانين المقدمة شملت أيضا إلغاء القوانين المتعلقة بالتعديلات القضائية التي دفعتها الحكومة المنتهية ولايتها.