"إعلام الأسرى" يحذر من التدهور الصحي للأسيرة آمال الريفي

وطن للأنباء: أطلق مكتب إعلام الأسرى تحذيرات عاجلة وخطيرة حيال التدهور المتسارع والخطير في الوضع الصحي للأسيرة آمال الريفي في سجن "الدامون"، مؤكداً أن مرض سرطان الثدي قد انتشر إلى رئتيها في ظل ظروف اعتقالية قاسية ومتردية.

وأوضح "إعلام الأسرى" أن إدارة سجن "الدامون" تتعمد ممارسة سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسيرة الريفي، حيث تحرمها بصورة متعمدة من مميّع الدم الذي تحتاجه بشكل عاجل وحيوي لحالتها الصحية.

وبيّن المكتب أن جريمة اعتقال الأسيرة الريفي تسببت في حرمانها من تلقي جرعتها الخامسة والأخيرة من العلاج الكيماوي، فضلاً عن معاناتها المزمنة من نقص الكالسيوم وأمراض الضغط والسكري والقلب، الأمر الذي يضع حياتها أمام خطر الموت الداهم في أي لحظة.

وفي ضوء هذه الجريمة المستمرة، حمّل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الريفي، مطالباً بنقلها بشكل عاجل وفوري إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعا مكتب إعلام الأسرى إلى تدخل دولي وحقوقي عاجل لضمان توفير الرعاية الطبية الفورية للريفي، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنها وعن ابنتها ياسمين المعتقلة معها.