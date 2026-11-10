مصلحة مياه محافظة القدس تعزّز الوعي المائي لدى طلبة مدارس الراهبات ماريوسف والأكاديمية العربية للتعليم الحديث وهواري بومدين

وطن للأنباء: واصلت مصلحة مياه محافظة القدس جهودها في نشر الوعي المائي وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى الطلبة، من خلال تنفيذ سلسلة من الزيارات والأنشطة التوعوية التي استهدفت طالبات مدرسة الراهبات مار يوسف، وطلبة الأكاديمية العربية للتعليم الحديث في بلدة سردا، ومدرسة هواري بومدين في رام الله.

وشملت الأنشطة زيارة طالبات مدرسة الراهبات مار يوسف إلى مرافق المصلحة، حيث تعرّفن على آلية عمل قسم صيانة العدادات، واطلعن ميدانيًا على طبيعة عمل الطواقم الفنية والجهود التي تبذلها في متابعة العدادات وصيانتها.

كما نظّمت وحدة العلاقات العامة، بالتعاون مع شعبة الفاقد، زيارة توعوية إلى الأكاديمية العربية للتعليم الحديث في بلدة سردا، إلى جانب تقديم محاضرة توعوية لطلبة مدرسة هواري بومدين في رام الله، بهدف تعريفهم بأهمية المياه، وسبل المحافظة عليها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في ترشيد استهلاكها.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها مصلحة مياه محافظة القدس، وحرصها على نشر الثقافة المائية بين الأجيال الناشئة، انطلاقًا من أهمية التوعية في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأكدت المصلحة أن الاستثمار في وعي الطلبة يشكّل خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر إدراكًا لأهمية المياه، وأكثر التزامًا بالمحافظة عليها، بما يسهم في تحقيق مستقبل مائي مستدام.