فلسطين وقطر توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون في التدريب والتعليم الدبلوماسي

وطن للأنباء:وقّعت فلسطين قطر، اليوم في الدوحة، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي، بين وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين ووزارة الخارجية في دولة قطر الشقيقة، ممثلةً بالمعهد الدبلوماسي.

ووقّع المذكرة عن الجانب الفلسطيني السفير أبو الرب، بتفويض من وزيرة الخارجية والمغتربين، وعن الجانب القطري الدكتور الحر.

وسبق التوقيع اجتماعٌ عقده السفير فايز أبو الرب، مع الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي. وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب الدبلوماسي، وتطوير مهارات الدبلوماسيين وبناء القدرات في مجالات الدبلوماسية العامة والعلمية والرقمية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمناهج الدراسية وأساليب التدريب الحديثة. كما تشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل المحاضرين والخبراء والباحثين، وتبادل الوثائق والمنشورات والمعلومات ذات الصلة، والاستفادة من المكتبات الرقمية لدى الطرفين.

وفي هذا السياق، أشار السفير أبو الرب إلى عمق العلاقات الثنائية بين فلسطين وقطر، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يعزز أواصر التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل المعرفة. وأضاف أنها تأتي انسجاماً مع توجهات وزارة الخارجية والمغتربين نحو تطوير الكادر الدبلوماسي وتوسيع آفاق التعليم والتدريب للكوادر العاملة في السلك الدبلوماسي.