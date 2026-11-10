الأمم المتحدة: قيود الاحتلال تعرقل إغاثة متضرري السيول في قطاع غزة

وطن للأنباء: قالت الأمم المتحدة إن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تعرقل جهود الإغاثة والاستجابة لتداعيات السيول التي اجتاحت مناطق في القطاع، وأدت إلى سقوط ضحايا ومفقودين ونزوح مواطنين، فضلاً عن أضرار مادية واسعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، مساء أمس الاثنين، في مدينة نيويورك، أوضح فيه أن القيود الإسرائيلية تضطر العاملين في المجال الإنساني إلى العمل بمعدات ومستلزمات إيواء "غير كافية على الإطلاق".

ونقل حق دعوة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إلى رفع جميع القيود والتأخيرات غير الضرورية التي تعيق إدخال كميات كافية من مضخات تصريف المياه والآليات الثقيلة والخيام والأغطية والبطانيات والملابس الشتوية وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وأشار إلى أن أول أمطار غزيرة يشهدها القطاع هذا العام تسببت بحدوث سيول، في ظل ضعف البنية التحتية، لافتاً إلى ورود تقارير عن وفاة رضيع غرقاً في مياه السيول، ومصرع ثلاثة أطفال وامرأة على الأقل جراء انهيار كثيب رملي فوق خيام للنازحين.

وفي سياق آخر، أكد حق استمرار الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة، وما ينجم عنها من سقوط مزيد من الضحايا، فضلاً عن عرقلة عمل فرق الأمم المتحدة الإنسانية.

وأوضح أن موظفين أمميين اضطروا، يوم السبت الماضي، إلى الاحتماء إثر إطلاق نار قرب منطقة للنازحين غربي «الخط الأصفر» في مدينة غزة، دون تسجيل إصابات بينهم.

وجدد حق دعوته إلى حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً إمكانية إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بذلك.