بسام زكارنة يكتب لوطن: لا تعادوا اليهود.. واجهوا الصهيونية!

هناك فرق جوهري أخلاقي وسياسي وتاريخي بين معارضة الصهيونية ومعاداة اليهود والخلط بين الأمرين ليس مجرد خطأ في التعبير بل ظلم أخلاقي وخطأ سياسي يخدم المشروع الذي نريد مواجهته.

ليس من حق الصهيونية أن تحتكر تمثيل اليهود وليس من حقنا أن نحاسب شعبا أو أتباع ديانة كاملة على جرائم حكومة أو مشروع سياسي إن المسؤولية عن جرائم الإبادة والاحتلال تقع على دولة الاحتلال ومشروعها الصهيوني وعلى كل من يشارك في هذه الجرائم أو يدعمها وليس على اليهود بوصفهم شعبا أو أتباع ديانة.

اليهود ليسوا كتلة سياسية واحدة ولا يحملون جميعا الفكر الصهيوني أو يؤمنون بمشروعه بينهم من عارض الصهيونية ومن واجه الاحتلال ومن دافع عن الحقوق الفلسطينية ومن دفع ثمنا شخصيا ومهنيا لمواقفه.

انظروا إلى بيرني ساندرز الديمقراطي و السياسي الأمريكي اليهودي الذي رفض دعم إدارة بايدن لحرب غزة وانتقد سياسات ترامب ودافع عن الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية وانحاز في خطابه السياسي إلى الفقراء والمهمشين وانظروا إلى جدعون ليفي وعميرة هاس الصحفيين اللذين كرسا سنوات طويلة من عملهما لكشف جرائم الاحتلال وتوثيق معاناة الفلسطينيين وهناك عوفر كسيف السياسي اليهودي الإسرائيلي المعارض لسياسات حكومته و احد اعضاء القائمة العربية المشتركة وإيلان بابيه المؤرخ الذي كرس أبحاثه لكشف تاريخ النكبة ونقد الرواية الصهيونية ويوفال أبراهام الذي وثق تهجير الفلسطينيين ومعاناتهم وألون لي غرين الذي يعمل على بناء حركة تجمع اليهود والعرب في مواجهة العنصرية والحرب.

ولا ننسى هايدي ليفين المصورة الصحفية الأمريكية اليهودية التي تعرضت في 16 أكتوبر 2026 لاعتداء عنيف من المستوطنين في قرية أبو فلاح أثناء تغطيتها معاناة الفلسطينيين وقطاف الزيتون وأصيبت بكسور في أضلاعها وفقراتها وبإصابة خطيرة في يدها استدعت تدخلا جراحيا وهناك الكثير من المتضامنين اليهود و غير اليهود أصيبوا للدفاع عن الفلسطينيين.

كما قدم مفكرون وأكاديميون يهود مثل نعوم تشومسكي ونورمان فنكلشتاين وآفي شلايم وجوديث بتلر إسهامات فكرية ونقدية مهمة في مواجهة السياسات الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

ولم تبدأ هذه المواقف في السنوات الأخيرة بل تعود إلى بدايات المشروع الصهيوني نفسه ففي عام 1917 عارض عدد من الشخصيات اليهودية البريطانية إعلان بلفور المشؤوم الذي منح الحركة الصهيونية وعدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين دون استشارة شعبها أو أخذ إرادته ورغبته في تقرير مصيره بالاعتبار وكان من أبرز المعارضين إدوين مونتاغو الوزير اليهودي البريطاني الذي قدم مذكرة إلى الحكومة البريطانية حذر فيها من الصهيونية السياسية ومن تداعياتها على اليهود والعرب الفلسطينيين ولوسيان وولف وكلود مونتيفيوري وديفيد ألكسندر كما عارضت شخصيات يهودية أمريكية عام 1919 إقامة دولة يهودية في فلسطين وقدمت عريضة إلى الرئيس الأمريكي ويلسون ومن أبرز الموقعين عليها هنري مورغنثاو الأب وجوليوس كان وأدولف أوكس ناشر صحيفة نيويورك تايمز إلى جانب مؤرخين وأكاديميين يهود آخرين.

هذه الأسماء ليست مجرد استثناءات بل دليل على أن الموقف من فلسطين ليس مسألة دين أو عرق أو جنسية بل مسألة ضمير ووعي وعدالة و هناك يهود يقفون مع الحق الفلسطيني وهناك عرب ومسلمون يبررون الاحتلال والتطبيع والعدوان.

وهنا تكمن الرسالة الأساسية: حين نهاجم اليهود لأنهم يهود فإننا نرتكب ظلما لا علاقة له بالعدالة التي نناضل من أجلها ونمنح الصهيونية هدية سياسية ثمينة إذ نساعدها على تسويق ادعائها بأنها الممثل الوحيد لليهود وأن كل نقد لها هو عداء لليهودية لذلك إياكم من ترديد شعارات مثل «الموت لليهود» أو «الموت لأمريكا» فهي لا تخدم قضيتنا بل تحول معركتنا من مواجهة الاحتلال والظلم إلى استهداف شعوب وهويات بأكملها.

لا يجوز أن نمنح الصهيونية هذا الامتياز أو أن نسمح لها بالاختباء خلف اليهودية كما لا يجوز أن نسمح للإدارة الأمريكية بالاختباء خلف الشعب الأمريكي فالصهيونية لا تمثل جميع اليهود والإدارة الأمريكية لا تمثل بالضرورة مواقف جميع الأمريكيين وعلينا أن نفصل بوضوح بين اليهودية باعتبارها دينا واليهود باعتبارهم بشرا ومجتمعات متعددة والصهيونية باعتبارها مشروعا سياسيا عنصريا إرهابيا يجب نقده ومواجهة سياساته وممارساته.

معركتنا مع الاحتلال والاستيطان والتهجير والتمييز العنصري والقتل ومع كل من يدعم هذه السياسات أو يبررها أيا كانت ديانته أو جنسيته.

نريد أن يكون معنا كل إنسان يؤمن بالحرية والعدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يهوديا كان أم مسيحيا أم أمريكيا أم مسلما أم غير ذلك فالعدالة التي نطالب بها لشعبنا لا تستقيم مع أي شكل من أشكال العنصرية.

فلسطين ليست قضية ضد اليهود بل قضية ضد الظلم و الاحتلال و الابادة و التجويع و التهجير و العقاب الجماعي وليست معركة أديان بل معركة حقوق وحرية وكرامة إنسانية لا تعادوا اليهود ولا تعادوا الشعب الأمريكي ولا تظلموا إنسانا بسبب هويته واجهوا الصهيونية وسياساتها دون تردد.