بنك القدس ومصلحة مياه القدس يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خصم 4% على الفواتير عبر خدمة E-SADAD

وطن للأنباء: وقع بنك القدس ومصلحة مياه محافظة القدس اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تشجيع حلول الدفع الرقمي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، من خلال تقديم خصم بنسبة 4% على قيمة فواتير المياه للمشتركين الذين يقومون بتسديد التزاماتهم إلكترونياً.

ووفقاً للبيان المشترك الصادر عن الجانبين، تشمل الاتفاقية المشتركين الذين يسددون فواتيرهم عبر خدمة E-SADAD المتاحة من خلال التطبيق البنكي، حيث يمتد مفعول هذا الخصم طيلة شهر تشرين الثاني الحالي، على أن يتم تطبيق القيمة المخصومة مباشرة ضمن الفاتورة الصادرة في الشهر القادم.

وجرت مراسم التوقيع في مبنى الإدارة العامة لبنك القدس في مدينة رام الله، حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للبنك، محمد شاور، والمدير العام لمصلحة مياه محافظة القدس، المهندس ثائر جلود، بحضور لفيف من المسؤولين والمدراء التنفيذيين من كلا الطرفين.

وفي تعقيبه على هذه الخطوة، أكد الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور، حرص البنك المستمر على تقديم مبادرات تلمس حياة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر وتوفر له سبل الراحة والسهولة. وأضاف شاور: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع مصلحة مياه محافظة القدس ليعكس رؤيتنا في توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وتقديم مزايا حقيقية لعملائنا عبر إتاحة خصومات مباشرة تشجع على تبني الخدمات المصرفية الرقمية وتثري تجربتهم اليومية".

من جانبه، أشاد المدير العام لمصلحة مياه محافظة القدس، المهندس ثائر جلود، بالشراكة مع بنك القدس، مشيراً إلى أنها تصب في مصلحة تطوير الخدمات وتسهيلها على المشتركين. وقال جلود: "نثمن هذا التعاون الذي يمنح المواطنين خيارات مرنة وميسرة لسداد الفواتير، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز المشتركين على الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني والاستفادة من الخصم الممنوح، بما يدعم كفاءة الخدمات المتبادلة".

تأتي هذه المبادرة المشتركة لترسيخ مفهوم الشمول المالي في فلسطين، حيث تمنح المشتركين فرصة الجمع بين سرعة وأمان المعاملات الرقمية وبين التوفير المالي، في وقت يواصل فيه بنك القدس ومصلحة المياه تطوير بنيتهما التكنولوجية لتقديم حلول متكاملة تلبي تطلعات الشارع الفلسطيني.