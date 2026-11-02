الجيش الإيراني: ناقلة نفط تصطدم بلغم بحري وتشتعل شرق مضيق هرمز

وطن للأنباء: أعلنت بحرية الجيش الإيراني أن ناقلة نفط تعرّضت لحادث واشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز.

وقال الجيش الإيراني إن الناقلة كانت قد أطفأت أنظمة الملاحة الخاصة بها، محذراً أصحاب ناقلات النفط من مصير السفن المخالفة التي تحاول عبور المناطق المحظورة.

وأضاف أن الإبحار من دون تنسيق مسبق وفي المناطق الخطرة قد يؤدي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وكانت قد أعلنت العلاقات العامّة لبحرية حرس الثورة الإيراني انفجار ناقلتي نفط في إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، أثناء عبورهما مساراً غير مصرّح به.

وتؤكّد إيران أنّ عبور مضيق هرمز يجب أن يتمّ بالتنسيق معها، محذّرة من عبور المسار غير القانوني والانصياع للإجراءات الأميركية في هذا الشأن.