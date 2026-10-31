وفاة طفلتين إثر حريق اندلع في خيمة للنازحين بمواصي خان يونس

وطن للأنباء: توفيت طفلتان، صباح اليوم السبت، متأثرتين بإصابتيهما جراء حريق، اندلع مساء أمس، في خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوفاة الطفلتين الرضيعين أسيل إبراهيم أبو صهيبان (6 أشهر) وحبيبة محمد زنون (4 أشهر) متأثرتين بإصابتيهما في الحريق.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ شهدت مخيمات النزوح في قطاع غزة حوادث حرائق مماثلة، أسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين بحروق، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها النازحون، وإقامتهم في خيام تفتقر إلى شروط السلامة والأمان.