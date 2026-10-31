الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم أسير محرر

وطن للأنباء: صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، اقتحاماتها ومداهماتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقال طالت أسيرا محررا، ومداهمة منازل ونصب حواجز عسكرية، إلى جانب اعتراض حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عزموط والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، عبر حاجز عورتا، وداهمت منازل المواطنين في القرية، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر أحمد صوالحة خلال اقتحامها عزموط، بعد يوم واحد فقط من الإفراج عنه.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة نابلس، وشملت عملياتها حي المساكن الشعبية شرقي المدينة، فيما اقتحمت بلدة باقة الحطب شمال شرقي قلقيلية، وبلدة رمانة غربي جنين، وقرية قطنة شمال غربي القدس المحتلة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حرش السعادة غربي المدينة، واعتقلت مواطنة خلال الاقتحام، كما اعتقلت مواطنا يبلغ من العمر (64 عاما) بعد مداهمة منزله في حي الهدف غربي المدينة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، ونصبت قناصة في عدد من المواقع، وداهمت منزلًا في المدينة، فيما اقتحمت مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

كما جابت آليات الاحتلال شوارع مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، واعترضت حركة المواطنين، في حين نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على سدة قراوة بني حسان غربي محافظة سلفيت.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات عسكرية إسرائيلية متكررة، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات ونصب حواجز عسكرية، إلى جانب التضييق على حركة المواطنين.