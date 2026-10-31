شهيدان وخروقات متواصلة.. الاحتلال يقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفة بالقصف المدفعي وإطلاق النار مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، أحدهما متأثرا بإصابته في قصف سابق.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة، فيما أعلن مجمع العودة الطبي استشهاد مواطن آخر في قصف للاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، قصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم السبت مناطق شمالي مخيم البريج وسط القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم منطقة العلمي قرب مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وكان 12 مواطنا على الأقل أصيبوا، أمس الجمعة، بينهم رجل وزوجته وأطفالهما، في غارة شنتها طائرة مسيّرة للاحتلال على منطقة المسلخ غرب مدينة خان يونس.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,570 شهيدا و175,808 مصابين.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغت 1,574 شهيدا، إضافة إلى 5,687 مصابا، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 845 جثمانا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.