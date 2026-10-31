مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على قاطفي ثمار الزيتون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة قرب المدخل الشرقي للقرية، واعتدوا عليهم، قبل إجبارهم على المغادرة تحت تهديد السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين صعّدوا من اعتداءاتهم على قاطفي الزيتون، وكان آخرها أمس الجمعة، في منطقة أبو انجيم، حيث اعتدوا على متضامنين أجانب.

يذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت، أمس الجمعة، 22 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستعمرون ضد قاطفي الزيتون وأراضيهم في 5 محافظات بالضفة الغربية.

وشملت الاعتداءات إصابة مواطنين بالضرب والحجارة وغاز الفلفل، واعتقال مزارعين ومتضامنين أجانب واحتجاز عشرات آخرين، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، وسرقة محاصيل الزيتون ومعدات القطاف، وإحراق منشأة زراعية، إلى جانب إقامة منشآت استيطانية جديدة وتوسيع أخرى على حساب الأراضي الفلسطينية.