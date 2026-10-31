حرس الثورة الايراني يعلن احتراق ناقلة نفط عملاقة مخالفة عقب اصطدامها بلغم

وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، أنه بعد ظهر اليوم الجمعة، تعرّضت ناقلة النفط الرابعة، وهي من نوع الناقلات العملاقة، لانفجار شديد واحتراقها بعد اصطدامها بلغم، وذلك إثر تجاهلها التحذيرات الصارمة بعدم العبور عبر المسار الجنوبي غير المصرّح به لمضيق هرمز.

وأوضحت بحرية حرس الثورة أن ناقلة النفط المخالفة، التي تحمل على متنها أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، حاولت الخروج عبر المسار غير المصرّح به لمضيق هرمز، من دون الاكتراث للتحذيرات اللاسلكية الموجهة إليها.

وأشارت إلى أنها ناقلة النفط الرابعة التي تحترق "في نيران الفتن الأميركية في مضيق هرمز" منذ صباح اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، توقّف 3 ناقلات نفط واندلاع حريق فيها، إثر تعرّضها لحوادث في مضيق هرمز، موضحاً أنّ الناقلات حاولت الخروج عبر مسار غير مسموح به، بدعم من الجيش الأميركي.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بمقذوف مجهول على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي جزيرة لافان الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مع تأكيد الهيئة سلامة الطاقم وعدم تسجيل أي تأثير بيئي فوري.

وكانت الهيئة البريطانية قد أعلنت عن تعرّض ناقلة في مضيق هرمز، أمس الخميس، لهجوم من قارب صغير، استخدم عبوتين ناسفتين جرى تثبيتهما على هيكل السفينة، ما أدّى إلى وقوع انفجارات تسبّبت في اندلاع حريق في غرفة المحرّكات وتعطيل الناقلة مؤقتاً، وذلك على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العمانية.

وتؤكّد إيران أنّ عبور مضيق هرمز يجب أن يتمّ بالتنسيق معها، محذّرة من عبور المسار غير القانوني والانصياع للإجراءات الأميركية في هذا الشأن.