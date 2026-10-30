عمال الموانئ في 17 دولة يحتجون ضد شحن الأسلحة إلى "إسرائيل"

وطن للأنباء: شهدت أكثر من 100 ميناء بحري في 17 دولة تحركات احتجاجية وإضرابات عمالية، رفضا لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، واحتجاجا على عسكرة الموانئ، بالتزامن مع مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي إيطاليا، أغلق عمال موانئ ونشطاء متضامنون، صباح الجمعة، دوار جسر جنوى المؤدي إلى ميناء ليفورنو في إقليم توسكانا، ضمن تحركات مناهضة للحرب والتسلح، تزامنا مع الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد النقابات الأساسية.

وأظهرت مقاطع مصورة تجمع المحتجين منذ ساعات الفجر، وسط رفع الأعلام الفلسطينية وإشعال الشماريخ المضيئة، فيما رفع المشاركون شعارات رافضة لنقل الأسلحة، أبرزها "الأسلحة لن تمر من هنا".

وأكد متحدث باسم مجموعة عمال موانئ ليفورنو المستقلة رفض العمال المشاركة في نقل المعدات العسكرية، قائلا إنهم لا يريدون أن يكونوا شركاء في الحروب والجرائم.

وامتدت التحركات إلى مناطق جسر جنوى ومحطة "تي دي تي" وبوابة "زارا" داخل الميناء، بمشاركة عمال ونشطاء نقابيين، دعوا إلى المشاركة في مسيرة وسط المدينة.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على وقف نقل الأسلحة، بل شملت زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، ووضع سقف للإيجارات، وخفض أسعار الوقود، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، إلى جانب التضامن مع سائقي الشاحنات والطلاب والعمال المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي إطار التحرك ذاته، التقى ممثلو النقابات محافظ ليفورنو، بحضور مسؤولين من إدارة الميناء وسلطته، مطالبين بفتح حوار بشأن وقف شامل لنقل المواد العسكرية عبر الميناء، سواء كانت موجهة إلى القوات المسلحة الإيطالية أو إلى دول أخرى.

كما شهدت مدينة نابولي احتجاجات شارك فيها عمال وطلاب، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بمقاطعة إسرائيل ووقف إمدادها بالسلاح، في إطار الإضراب العام المناهض لغلاء المعيشة وسياسات التسلح.

فرنسا.. شلل في حركة الموانئ

وفي فرنسا، امتد الإضراب إلى عدد من الموانئ الرئيسية، حيث شهد ميناء لو هافر شمال غربي البلاد توقف عمليات التحميل والتفريغ، وسط غياب الشاحنات عن بوابتي الميناء صباح الجمعة.

وقال فرنسوا بريزو، الأمين العام لنقابة عمال موانئ لو هافر، إنه لم تُنفذ أي عمليات تحميل أو تفريغ خلال التحرك الاحتجاجي.

وفي ميناء نانت سان نازير، أفادت السلطات بتعذر تحميل أو تفريغ تسع سفن راسية، نتيجة الإضراب الذي جرى الإعلان عنه مسبقا.

من جهته، توقع الأمين العام لنقابة عمال تحميل السفن وتفريغها، طوني أوتبوا، توقف العمل في الموانئ الفرنسية بنسبة تصل إلى 95%، مؤكدا أن التوجيهات النقابية تقضي بتعليق جميع عمليات التحميل والتفريغ.

وشملت الدعوة نحو 14 ألف عامل في عشرات الموانئ الفرنسية، احتجاجا على السياسات الحكومية ومشروع الموازنة، إلى جانب المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وحماية أنظمة التضامن الاجتماعي والتعليم العام والمستشفيات والضمان الاجتماعي.

اليونان.. توقف الرحلات البحرية

وفي اليونان، توقفت غالبية الرحلات البحرية بين البر الرئيسي والجزر في بحر إيجه، الجمعة، بسبب إضراب دعت إليه نقابتا البحارة ومهندسي البحرية التجارية.

وطالب المضربون بتحسين ظروف العمل وإقرار أجور عادلة واتفاقات عمل جماعية، كما أعلنوا رفضهم نقل المعدات العسكرية عبر الموانئ، محذرين من تعريض حياة العاملين للخطر من خلال مشاركتهم في مهام بحرية بمناطق متوترة.

ويأتي ذلك في ظل اعتراض نقابات أوروبية على مشروع تنظيم يهدف إلى تسهيل حركة المعدات العسكرية عبر البنية التحتية المدنية للنقل، معتبرة أنه يفتح المجال أمام زيادة عسكرة الموانئ والمرافق المدنية.

بريطانيا وأيرلندا الشمالية.. مطالب بوقف تسليح إسرائيل

وفي بريطانيا، نظم ناشطون ونقابيون وقفة احتجاجية أمام ميناء تيلبوري في مقاطعة إسيكس جنوب شرقي إنجلترا، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبما وصفوه بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

كما شهدت أيرلندا الشمالية احتجاجا قرب ميناء بلفاست، حيث أغلق ناشطون الطريق المؤدي إلى الميناء، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتندرج هذه التحركات ضمن يوم دولي للتحرك العمالي ضد نقل الأسلحة واستخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية، بمشاركة اتحادات ونقابات عمالية في أوروبا ودول أخرى، بينها تركيا والهند، في خطوة تعكس اتساع الاعتراض النقابي على عسكرة المرافق البحرية وربطها بعمليات نقل السلاح إلى مناطق النزاع.