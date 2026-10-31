"بين الاستطلاعات وصناديق الاقتراع" السيناريو الجمهوري الذي قد يقلب انتخابات الكونغرس الأمريكي 2026

كتب د. حسين الديك: مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تبدو المعركة على السيطرة على الكونغرس مفتوحة على سيناريوهات متناقضة، في ظل تقدم الديمقراطيين في عدد من سباقات مجلس الشيوخ، مقابل احتمال احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في المجلسين إذا تكررت الأخطاء التي شهدتها استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية السابقة. وهنا يبرز سؤال استراتيجي: هل تعكس الاستطلاعات بالفعل اتجاهات الناخبين، أم أنها قد تخفي تحولاً انتخابياً يمنح الحزب الجمهوري فرصة لقلب التوقعات؟

الاستطلاعات لا تحسم الانتخابات

تُظهر المؤشرات الحالية تقدماً للديمقراطيين في عدد من الولايات المتأرجحة، لكن هذا التقدم لا يبدو حاسماً، خصوصاً أن الفوارق في معظم السباقات تقع ضمن هوامش الخطأ الإحصائي. ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية من الجمهوريين للسيطرة على مجلس الشيوخ، الذي يضم حالياً 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً.

وتشير أحدث الاستطلاعات إلى تقدم الديمقراطي تالاريكو في تكساس بنسبة 50% مقابل 45% للجمهوري باكستون، وتقدم الديمقراطي السيد في ميشيغان بنسبة 51% مقابل 45% لروجرز، فيما يتقدم جاكسون في مين بنسبة 51% مقابل 44% للسيناتورة الجمهورية سوزان كولينز. وفي جورجيا، يتقدم الديمقراطي جون أوسوف بنسبة 55% مقابل 40% لمنافسه الجمهوري.

أما في أيوا، فتبدو المنافسة أكثر تقارباً، مع تقدم الديمقراطي توريك بنسبة 45% مقابل 43% للجمهوري هينسون. وفي أوهايو، تشير نتائج استطلاع الانتخابات الخاصة إلى تعادل المرشحين براون وهيوستد عند 47% لكل منهما. وفي نبراسكا، يتقدم الجمهوري ريكيتس بفارق نقطة واحدة على المستقل أوزبورن، بينما تبدو فلوريدا أكثر ميلاً للجمهوريين، مع تقدم مودي بنسبة 51% مقابل 43% للديمقراطية نيكسون.

لكن قراءة هذه الأرقام تتطلب الحذر؛ إذ إن استطلاعات إيشلون أُجريت بين 16 و23 أكتوبر/تشرين الأول، 2026 ، بهوامش خطأ تتراوح بين 5 و6 نقاط تقريباً، ما يجعل عدداً كبيراً من هذه السباقات مفتوحاً على احتمالات متعددة.

السيناريو الجمهوري: عندما تخطئ الاستطلاعات

في المقابل، ثمة سيناريو انتخابي قد يقلب الحسابات رأساً على عقب، ويتمثل في احتمال أن تكون استطلاعات الرأي قد قللت مجدداً من حجم التأييد الجمهوري، كما حدث في دورات انتخابية سابقة.

فوفقاً للبيانات التاريخية الواردة في المعطيات الانتخابية، قللت استطلاعات أوائل أكتوبر من قوة الجمهوريين في 14 دورة من أصل 16 دورة انتخابية منذ عام 1994، بمتوسط خطأ يقارب أربع نقاط. وإذا تكرر هذا النمط في انتخابات 2026، فقد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مفاجأة انتخابية غير متوقعة.

وبحسب السيناريو المطروح، فإن انحرافاً يتراوح بين نقطتين وأربع نقاط لمصلحة الجمهوريين قد يقود إلى حصولهم على 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، مع تحول ميشيغان إلى المعسكر الجمهوري، واستمرار احتفاظ الحزب بمقاعده الأساسية.

أما في مجلس النواب، فإن خطأ استطلاعياً يتجاوز ثلاث نقاط قد يمنح الجمهوريين 218 مقعداً أو أكثر، بما يكفي للاحتفاظ بالأغلبية. وهذا يعني أن الحزب الجمهوري قد ينجح في المحافظة على السيطرة على المجلسين، رغم المؤشرات الحالية التي تمنح الديمقراطيين أفضلية في عدد من المنافسات.

المشاركة الانتخابية: العامل الحاسم

لا تتعلق المعركة الانتخابية بمجرد اتجاهات التصويت المعلنة في استطلاعات الرأي، بل بطبيعة الكتلة الناخبة التي ستصل فعلياً إلى صناديق الاقتراع. فمعدلات المشاركة، وتوزيع التصويت المبكر، وقدرة الحزبين على حشد قواعدهما الانتخابية، ستكون عوامل أكثر حسماً من الفوارق الرقمية المحدودة في استطلاعات اللحظة الأخيرة.

وتكمن أهمية ذلك في أن الانتخابات النصفية غالباً ما تتحول إلى استفتاء سياسي على أداء الإدارة القائمة، لكنها في الوقت نفسه تعكس قدرة المعارضة على تحويل حالة الاستياء السياسي إلى مشاركة انتخابية فعلية. ومن هنا، فإن تقدم الديمقراطيين في الاستطلاعات لا يضمن بالضرورة تحقيقهم اختراقاً في الكونغرس، كما أن تراجع الجمهوريين في بعض الولايات لا يعني أن قواعدهم الانتخابية فقدت قدرتها على الحشد.

الكونغرس بين احتمال التغيير ومفاجأة الاستمرار

إن السيناريو الأكثر أهمية في انتخابات 2026 ليس فقط احتمال استعادة الديمقراطيين السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، بل إمكانية استمرار الجمهوريين في الهيمنة التشريعية رغم الضغوط السياسية والاستطلاعات التي تشير إلى تقدم منافسيهم.

فإذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في المجلسين، سيحصل الرئيس دونالد ترامب على مساحة سياسية وتشريعية أوسع لتنفيذ أجندته الداخلية والخارجية، بينما ستتراجع قدرة الديمقراطيين على فرض الرقابة التشريعية وتعطيل بعض السياسات الرئاسية. أما إذا نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية، فستدخل الإدارة الأمريكية مرحلة جديدة من التوازنات السياسية، وربما المواجهة المؤسسية مع الكونغرس.

في المحصلة، تبدو انتخابات 3 نوفمبر 2026 اختباراً مزدوجاً لمصداقية استطلاعات الرأي وقدرة الحزبين على تعبئة الناخبين. وبين تقدم ديمقراطي غير محسوم واحتمال مفاجأة جمهورية، تبقى المعركة الحقيقية في صناديق الاقتراع، لا في جداول الاستطلاعات .