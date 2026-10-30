الثوري الإيراني: اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط بمضيق هرمز

وطن للأنباء: نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية ​عن بحرية الحرس الثوري، يوم ‌الجمعة، القول إن ثلاث ناقلات نفط تعرضت لانفجارات واشتعال ​نيران على متنها في ​أثناء محاولتها استخدام ما وصفته البحرية ⁠بمسارات غير مصرح بها ​عبر مضيق هرمز.

وأضافت بحرية ​الحرس الثوري في بيان له، أن إحدى الناقلات، التي كانت تحمل مليوني ​برميل من النفط الخام، ​اصطدمت بلغم.

وقالت إيران اليوم أيضاً إنها دمرت قطعة بحرية مسيرة أمريكية ​في ​الجزء ⁠الشرقي من مضيق هرمز.

ولم يصدر أي ​تعليق من جانب الجيش ​الأمريكي بعد، والذي زهم تطهير مضيق هرمز من الألغام تمامًا.