الثوري الإيراني: اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط بمضيق هرمز
30.10.2026 07:17 PM
وطن للأنباء: نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بحرية الحرس الثوري، يوم الجمعة، القول إن ثلاث ناقلات نفط تعرضت لانفجارات واشتعال نيران على متنها في أثناء محاولتها استخدام ما وصفته البحرية بمسارات غير مصرح بها عبر مضيق هرمز.
وأضافت بحرية الحرس الثوري في بيان له، أن إحدى الناقلات، التي كانت تحمل مليوني برميل من النفط الخام، اصطدمت بلغم.
وقالت إيران اليوم أيضاً إنها دمرت قطعة بحرية مسيرة أمريكية في الجزء الشرقي من مضيق هرمز.
ولم يصدر أي تعليق من جانب الجيش الأمريكي بعد، والذي زهم تطهير مضيق هرمز من الألغام تمامًا.