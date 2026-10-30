مالكة صحيفة "إسرائيل هيوم" تموّل الجمهوريين بـ78 مليون دولار في الانتخابات النصفية الأميركية

وطن للأنباء: كشفت بيانات التمويل الانتخابي في الولايات المتحدة عن ارتفاع كبير في المساهمات السياسية للمليارديرة الأمريكية الإسرائيلية ميريام أديلسون، إحدى أبرز ممولي الرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري، إذ بلغت تبرعاتها وتبرعات شركة "لاس فيغاس ساندز" نحو 78 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية الحالية 2025-2026.

وبحسب البيانات المنشورة لدى لجنة الانتخابات الفدرالية، قدمت أديلسون شخصيا نحو 67.6 مليون دولار، مقارنة بنحو 25 مليون دولار في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، بزيادة تقارب 170%. وشملت مساهماتها 30 مليون دولار لصندوق قيادة مجلس الشيوخ، و10 ملايين دولار لصندوق قيادة مجلس النواب، إضافة إلى 25 مليون دولار لحركة "ماغا" الداعمة لترمب.

ولا تشمل هذه الأرقام مساهماتها في انتخابات الولايات، إذ تظهر سجلات ولاية تكساس تقديمها نحو 10.5 ملايين دولار، بينها 9 ملايين دولار للجنة "تكساس ساندز"، التي أنشأتها لدعم تقنين نشاط الكازينوهات والقمار في الولاية، إضافة إلى 1.5 مليون دولار لحملة الحاكم الجمهوري غريغ أبوت.

وتعكس خريطة التمويل هدفين متوازيين، أولهما سياسي يتمثل في دعم الجمهوريين للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس وتوفير قاعدة تشريعية موالية لترمب، والثاني اقتصادي يرتبط بمساعي شركة "لاس فيغاس ساندز" لتوسيع نشاط الكازينوهات والمنتجعات السياحية في تكساس.

دعم اليمين الإسرائيلي

وتُعد أديلسون من أبرز الداعمين لليمين الإسرائيلي والتيار الصهيوني المتشدد، كما تملك صحيفة "إسرائيل هيوم"، وعارضت إقامة دولة فلسطينية، وفق تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن أحد المقربين منها.

ودعمت أديلسون سياسات ترمب المتعلقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أشاد ترمب بأديلسون خلال خطابه أمام الكنيست، مستذكرا زياراتها المتكررة مع زوجها الراحل شيلدون أديلسون إلى البيت الأبيض، ودورهما في الضغط باتجاه قراراته المتعلقة بإسرائيل.

وكان الزوجان من أبرز ممولي الحزب الجمهوري خلال العقد الماضي، فيما تولت ميريام الدور الرئيسي في إدارة المساهمات السياسية بعد وفاة زوجها عام 2021. كما قدمت أكثر من 100 مليون دولار للجنة داعمة لترمب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.

المصدر: الجزيرة