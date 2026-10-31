النفط يرتفع 2% ويسجل أعلى مستوى منذ نيسان الماضي

وطن للأنباء: ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% مساء أمس الجمعة، لتسجل أعلى مستوياتها عند التسوية منذ أواخر أبريل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 2.76 دولار، أو 2.4%، إلى 117.64 دولارًا للبرميل عند التسوية بعد أن لامست مستوى مرتفعًا عند 118 دولارًا للبرميل.

وزاد عقد برنت تسليم يناير الأكثر تداولًا 2.63 دولار إلى 113.43 دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.12 دولار، بما يعادل 2.08% إلى 104.12 دولارات.

وعلى أساس شهري، حقق خام برنت مكاسب 13.6%، وزاد الخام الأمريكي 15.2% .