شهيدان بينهما فتاة برصاص الاحتلال وقصفه في مخيم جباليا وغرب خان يونس

وطن للأنباء: استشهد مواطنان، بينهما فتاة، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصفها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وغرب مدينة خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء القصف.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد، و12 مصاباً.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,538، والإصابات إلى 5,498، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 841.