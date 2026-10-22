التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين اعتقال الزميل الصحفي صالح شوكة ويطالب بالإفراج عنه

وطن للأنباء: أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي في بيانS صادر عنه، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الزميل الصحفي صالح شوكة عضو سكرتاريا التجمع من منزله في بلدة العيزرية فجر اليوم الخميس، واقتياده إلى جهة مجهولة بعد العبث بمحتويات المنزل وترويع أطفاله، واعتبر التجمع أن اعتقال الزميل شوكة ضمن تصاعد الملاحقة والتضييق على الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بهدف التعمية والتستر على الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال و عصابات المستوطنين بحق شعبنا .

وحمل التجمع الإ علامي اليمقراطي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل صالح شوكة ، مطالباً بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه ووقف استهداف الصحفيين، كما دعا التجمع الإعلامي المؤسسات الصحفية والنقابات والهيئات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل والضغط للإفراج عنه، وضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين والدوليين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرضون لها".