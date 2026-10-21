أكسيوس: عشرات الطائرات الإسرائيلية أجرت طلعة جوية يوم الاثنين وصلت لحدود إيران

وطن للأنباء: نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين وآخرين أمريكيين أن العشرات من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أجرت طلعة جوية يوم الاثنين الماضي، وحلقت حتى الحدود الإيرانية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الطلعة الجوية كان الهدف منها ردع إيران، غير أنها كان من الممكن أن تؤدي إلى سوء تقدير يستدعي ردا إيرانيا ويشعل الحرب من جديد.

وأوضح التقرير أن التمرين شاركت فيه عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود، حيث اتبعت مسار طيران يتفق مع ضربة محتملة لإيران، مرورا بالمجال الجوي السوري والعراقي.

ونقل الموقع عن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أن الطائرات استدارت وعادت إلى إسرائيل فور اقترابها من الحدود الإيرانية، مشيرين إلى أن الجانب الإسرائيلي كان على علم بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ستكتشف الطلعة الجوية.

وكانت إسرائيل قد أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالطلعة، ووصفتها بأنها تمرين تدريبي يهدف إلى "استعراض القوة" وردع إيران عن شن هجمات على إسرائيل قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

في المقابل، صرحت مصادر أمريكية للموقع بأن انطباعا تشكل لديهم بأن إسرائيل كانت تأمل أن يطلق الإيرانيون النار على الطائرات، ليكون ذلك مبررا لشن غارات عسكرية على إيران.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية أن استئناف الحرب في هذا الإطار الزمني قد يتسبب في تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، بالنظر إلى ترجيح الرد الإيراني.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن رئيس الأركان لن يسمح بأي نشاط عسكري غير مبرر من شأنه تقويض انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جهته، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بمحاولة تطوير "قنابل فتاكة" من جديد، مشددا على أنه لا سبيل لإزالة هذا التهديد إلا بإسقاط النظام في إيران.

وأضاف نتنياهو أن "خامنئي الابن لم يتعظ وقرر العودة إلى المشروع النووي في أعماق الأرض هذه المرة"، وتابع قائلا إن المرشد "يعتقد أننا لن نصل إلى المشروع النووي في أعماق الأرض لكنه لا يفهم مدى تصميمنا".

المصدر: أكسيوس+ الجزيرة