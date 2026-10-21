إيران تستعد لحرب شاملة وردّ بلا قيود على أي اعتداء

وطن للأنباء: نقلت شبكة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر مطلع، أن إيران استعدت تماماً لخوض حرب شاملة ومتعددة المستويات والأبعاد.

وأوضح المصدر أن طهران اتخذت قراراً حاسماً بالردّ على أي اعتداء أو عمليات قتل واغتيال من دون أي قيود أو ضبط للنفس.

كذلك، أكّد المصدر أن إيران اتخذت قراراً بضرب مصالح المعتدين وأهدافهم المتاحة في المنطقة، فضلاً عن مصالح داعميهم، وذلك بأقصى درجات القوة الحزم.

وفي السياق، قالت المصادر إنه وفقاً لوجهة نظر إيران، فإن الولايات المتحدة لن تشنّ هجوماً عسكرياً من دون مشاركة الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه لن تشنّ "إسرائيل" أي هجوم من دون التنسيق والدعم الأميركي الكامل.

وفي مواقف ذات صلة، أشارت "برس تي في" إلى أن التهديدات الأميركية والإسرائيلية الصريحة تمنح إيران مسوّغاً قانونياً وأخلاقياً لاتخاذ كافة التدابير الدفاعية اللازمة.

يأتي هذا في ظل التصريحات الإيرانية التي تؤكد أن العودة إلى مسار الحوار مشروطٌ برفع العقوبات وإزالة الضغوطات الأميركية، وإلا فإن الجمهورية الإيرانية على أتم استعدادها للردّ على أي عدوان جديد بلا قيود وبكامل قدراتها العسكرية.