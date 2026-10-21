مريم بشارات تتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه

وطن للأنباء: تصدرت البطلة الفلسطينية مريم بشارات التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه، في فئة الشابات لوزن تحت 66 كغم، برصيد 5135 نقطة، محققة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الكاراتيه الفلسطينية، ومؤكدة حضورها على الساحة الرياضية الدولية.

وجاء تصدر بشارات التصنيف العالمي عقب تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي أقيمت في مدينة بيلسكو بياوا البولندية، بعد فوزها في المباراة النهائية على منافستها الإسبانية بنتيجة 3-1، واحتفاظها بلقبها العالمي للمرة الثانية.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البطلة بشارات، وقدرتها على المنافسة في البطولات الدولية، ومواصلة تحقيق النتائج المميزة في رياضة الكاراتيه.

ويشكل هذا الإنجاز مصدر فخر للرياضة الفلسطينية، وتتويجاً للجهود التي بذلتها البطلة في مسيرتها الرياضية، بدعم من الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه وعائلتها.

وتواصل بشارات بهذا الإنجاز رفع اسم فلسطين في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدة حضورها بين أبرز لاعبات الكاراتيه على المستوى العالمي.