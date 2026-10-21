الاحتلال يهدم منزلين و4 مستودعات تمور في مرج غزال شمال أريحا

وطن للأنباء: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين و4 مستودعات تمور في قرية مرج غزال شمال مدينة أريحا.

وأفاد أحد المتضررين فهد فيصل أخميس، بأن آليتين ثقيلتين للاحتلال هدمتا منزلين أحدهما له، والآخر لعمه يوسف عبد الفتاح أخميس، و4 مستودعات تمور ثلاثة منها لوالده وأعمامه، والرابع لمواطن من عائلة أبو جرار، وهي مكونة من أرضيات إسمنتية وأسقف صفيح.

وأشار أخميس إلى أن عمليات الهدم في منطقة مصنفة (ب)، رغم الحصول مسبقا على موافقات من الاحتلال للبناء.