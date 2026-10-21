إيران تلوّح بسلاح جديد وتعلن الاستعداد للكشف عن "أبو القنابل"

وطن للأنباء: قال متحدث الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، إن بلاده تستعد للكشف عن سلاح وصفه بأنه "أبو القنابل".

جاء ذلك في تصريحات بشأن القدرات العسكرية لبلاده نقلتها وكالة أنباء نادي المراسلين الشباب الإيرانية الأربعاء.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت سابقا "أم القنابل"، مضيفا: "نحن في مرحلة الاستعداد للكشف عن أبو القنابل. هذا أمر جديد بالنسبة للعدو"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

والجمعة، لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استخدام قنبلة "جي بي يو-43/بي" المعروفة باسم "أم القنابل"، في استهداف منشآت نووية إيرانية.

وتزن قنبلة "جي بي يو-43/بي" نحو 9 آلاف و800 كيلوغرام، وتعد من أكبر القنابل التقليدية غير النووية في الترسانة الأمريكية.

واستُخدمت للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2017، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، ضد مجمع أنفاق تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.

ودون ذكر رقم محدد، أفاد محبي بأن عدد صواريخ بلاده زاد بمقدار مرة ونصف المرة عقب المواجهة بين إسرائيل وإيران التي بدأت في يونيو/ حزيران 2025 واستمرت 12 يوما.

وأضاف: "تحسنت جودة الصواريخ كثيرا، وزاد مداها وقدرتها التدميرية ودقتها في إصابة الأهداف".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات انهارت لاحقا جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

المصدر: "الاناضول"