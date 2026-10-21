بورصة فلسطين تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية للدورة الثانية على التوالي

وطن للأنباء: أُعيد انتخاب بورصة فلسطين عضواً في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) للدورة 2026–2028، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الذي عُقد إلكترونيا اليوم الأربعاء، بمشاركة المدير العام لبورصة فلسطين نهاد كمال، وأُعلنت فيه نتائج التصويت على عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والحوكمة.

ويضم المجلس الجديد 9 أعضاء يمثلون البورصات وشركات الإيداع والمقاصة العربية، برئاسة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وعضوية كل من: تداول السعودية، وبورصة البحرين، والبورصة المصرية، وبورصة عمّان، وبورصة تونس، وبورصة فلسطين، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

من جانبه قال المدير العام لبورصة فلسطين كمال إن تجديد الثقة ببورصة فلسطين يعكس حضورها خلال الدورة الماضية، لتواصل من موقعها في المجلس طرح أولويات السوق الفلسطيني على المستوى العربي والإقليمي، والإسهام في مبادرات الاتحاد الرامية إلى تكامل الأسواق العربية وتبادل الخبرات بينها، والافادة من ذلك في تطوير الأدوات والخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين والشركات المدرجة.

وسبق أن شغلت بورصة فلسطين عضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال الدورة السابقة 2024–2026، فيما تعود عضويتها في الاتحاد إلى عام 1998، ويشار إلى ان اتحاد أسواق المال العربية تأسس في حزيران 1978، ومقره بيروت، ويضم في عضويته بورصات وشركات مقاصة وإيداع عربية، إضافة إلى مؤسسات مالية من شركات وساطة ومدرجة وشركات إدارة أصول ومراكز بحثية وصناديق استثمار في مختلف أنحاء المنطقة العربية، ويهدف للمساهمة في تطوير اللوائح وتعزيز التشريعات المنسقة والاستباقية، وتبادل وجهات النظر وتوفير فرص التعاون بين الأعضاء.