عراقتشي: قدمنا لواشنطن خطة بشروط واضحة.. ولا ثقة لدينا بنواياها بشأن السلام

وطن للأنباء: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن إيران قدمت خطتها للولايات المتحدة الأميركية.

وقال في تصريح للتلفزيون الإيراني: "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات وفتح مضيق هرمز، فعليها أن تلتزم بشروطنا".

وفي تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، شدد عراقتشي على أن إيران مستعدة للدبلوماسية، لكنها ستدافع عن نفسها، ولا ثقة لديها مطلقاً في حسن نيات واشنطن المعلنة في السلام.

وأضاف: "لا سبب يدعو لتوقع إحراز تقدم الآن فأميركا لم تبد رغبة في التوصل إلى تفاهم".

وفي وقت سابق، أكد عراقتشي أن طهران لا تغلق أبواب الدبلوماسية، مؤكداً أن "الطرف الأميركي هو من يعرقل المسار التفاوضي".

وقال إن "إيران سبق أن قدمت إلى واشنطن مبادرة أطلقت عليها اسم خطة الأيام السبعة"، تضمنت شروطها بوضوح.

وذكر أن "مضيق هرمز يقع ضمن المياه الداخلية لإيران وسلطنة عُمان، معتبراً أنه لا يرتبط بالمياه الدولية".