7 شهداء و 24 مصابا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وصول 7 شهداء و24 إصابة إلى مستشفيات القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي، أن إجمالي الضحايا بلغ منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 وحتى اليوم 1,534 شهيدًا، و5,486 إصابة، إلى جانب توثيق 841 حالة انتشال لشهداء.

ولفتت لارتفاع الحصيلة الإجمالية لتصل إلى 74,494 شهيدًا، و175,604 إصابات موزعة على مختلف مستشفيات ومراكز القطاع الصحي.