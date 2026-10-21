الاحتلال يعيق قطف الزيتون ويقتحم قرى ويخطر بهدم منزل برام الله

وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الأربعاء، المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في بلدتي دير جرير وترمسعيا، واقتحم مستوطنون قرية دير قديس غرب رام الله، فيما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل في قرية أم صفا شمال غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت المزارعين في بلدة دير جرير شرقا من الوصول إلى أراضيهم في منطقة "الحرايق" لقطف ثمار الزيتون، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، فيما انتشرت قوات الاحتلال عند تجمع قاطفي الزيتون في البلدة.

وفي بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، منعت قوات الاحتلال ومستوطنون المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، عقب اقتحام المستعمرين البلدة.

وفي قرية دير قديس غرب رام الله، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال محيط المدارس والقلعة البريطانية شمال القرية، وتجولوا في المنطقة، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب منها.

وفي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل المواطن محمد العبيات في المنطقة الشرقية من القرية، وأشار رئيس المجلس القروي مروان صباح لـ"وفا"، إلى أن الاحتلال والمستوطنين يحاصرون المنزل منذ مدة، وأغلقوا الطريق المؤدي إليه ببوابة حديدية.