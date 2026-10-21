رمزي رباح يطلع رئيس الوزراء على أوضاع القرى الفلسطينية المستهدفة باعتداءات المستوطنين واحتياجات تعزيز الصمود

وطن للأنباء: التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري، رمزي رباح، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى بحضور د.ماهر عامرمدير عام الدائرة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء السيد عزت عبد الهادي والسيد راجا قراقرة، وقام رباح بإطلاع دولة الرئيس على نتائج زياراته الميدانية لعدد من القرى والمناطق الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات متصاعدة من قطعان المستوطنين، وما يواجهه المواطنون من تحديات واحتياجات ملحّة لتعزيز صمودهم على أرضهم.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والوطنية، وأهمية تعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات التي تستهدف الوجود الفلسطيني، ولا سيما في المناطق المهددة بالاستيطان والاعتداءات المتكررة.

وأطلع رباح رئيس الوزراء على أوضاع واحتياجات المواطنين في عدد من القرى المستهدفة في محافظات رام الله والبيرة، وطولكرم، وجنين، مع التركيز على قرى بزاريا وبيتا وقصرة وصرّة وتل إضافة إلى بيت دجن ، وما تحتاج إليه هذه المناطق من تدخلات عاجلة، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية وتوفير مقومات الحياة والصمود.

وثمّن رباح جهود الحكومة الفلسطينية، ودور اللجنة الوزارية المختصة في متابعة احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة، والعمل على الاستجابة لمطالبهم وتعزيز صمودهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين وسياسات الاستيطان والتهجير.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة القضايا والاحتياجات التي جرى طرحها، موجهاً الجهات المختصة إلى العمل على تخفيف معاناة المواطنين وتوفير مقومات الصمود، وتعزيز التدخلات الحكومية في القرى والمناطق الأكثر تعرضاً للاعتداءات، بما يسهم في حماية الوجود الفلسطيني ودعم المواطنين وتمكينهم من البقاء على أرضهم.

وشدد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية والحكومية وممثلي المناطق المستهدفة، بما يضمن متابعة الاحتياجات الميدانية وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز صمود المواطنين وحماية الأرض الفلسطينية.