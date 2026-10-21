الصحة في غزة: نفاد زيوت تشغيل المولدات الكهربائية يهدد استمرار عمل أقسام حيوية في مستشفيات القطاع

وطن للأنباء: حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، ما يهدد بتعطل إمدادات الطاقة عن أقسام حيوية ومنقذة للحياة.

وأوضحت المصادر أن استمرار الأزمة يهدد بتعرض المولدات العاملة للتهالك الميكانيكي، في ظل ظروف فنية وهندسية معقدة، وساعات التشغيل الطويلة، والحاجة المتواصلة إلى الصيانة.

وأضافت أن الاحتياج الشهري من الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية يتجاوز 2500 لتر، مشيرة إلى أن الحلول الإسعافية التي توفر كميات محدودة من الزيوت لا تضمن استمرار عمل المولدات لفترة كافية، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاكها نتيجة التشغيل المتواصل.

ودعت، إلى التدخل الفوري لضمان إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة، والحفاظ على استمرارية تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، وتجنب انقطاع الكهرباء عن الأقسام التي تقدم الخدمات الطبية المنقذة للحياة.