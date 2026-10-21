خام برنت يتجاوز 110 دولارات بفعل ارتفاع النفط

وطن للأنباء: تجاوز خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل، مع ارتفاع آخر على النفط اليوم الأربعاء، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وضغوط متزايدة على سوق الديزل.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2 بالمئة إلى نحو 110.16 دولارات للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.4 بالمئة، لتصل إلى نحو 99.19 دولارا للبرميل.

وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار المخاوف المرتبطة بحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وتواجه سوق الديزل العالمية ضغوطاً متزايدة، دفعت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى الاتفاق، الخميس الماضي، على تسريع الإفراج عن نحو 100 مليون برميل من مخزونات النفط، بينها أكثر من 20 مليون برميل من الديزل، في أقرب وقت ممكن.