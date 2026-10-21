واشنطن تعتزم إرسال حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط

رام الله – وطن للأنباء: ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، برفقة قوة إضافية من مشاة البحرية، إلى الشرق الأوسط بحلول نهاية الشهر المقبل، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والحرب مع إيران.

وأوضحت الشبكة أن حاملة الطائرات تشارك حاليا في مناورات عسكرية في اليابان، من المقرر أن تستمر حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قبل انتقالها المحتمل إلى منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن الحرب ستنتهي "قريبا جدا"، وأن واشنطن تحرز تقدما جيدا في مواجهتها مع طهران.

وأضاف ترامب أن القرار المطروح حاليا يتعلق بكيفية التعامل مع إيران، قائلا إن الأمر يتوقف على ما إذا كان ينبغي التصرف "بطريقة ودية أم بطريقة أقل ودية"، في ظل استمرار الاتصالات والتوترات في المنطقة.

وأكد استعداده لوقف العمليات العسكرية ضد إيران في الوقت الحالي، شريطة ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، مشددا على أن ذلك يمثل أولوية لواشنطن.

كما توقع ترامب انخفاضا كبيرا في أسعار النفط بعد انتهاء الحرب، مرجحا أن يكون التراجع الأكبر في تاريخها، في ظل وفرة المعروض في الأسواق العالمية.