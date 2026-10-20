خلافا لترمب.. فانس يمتنع عن دعمه لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

وطن للأنباء: امتنع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عن إبداء دعمه لإعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه يركز على دعم المرشحين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترمب تأييده لنتنياهو.

وقال فانس، في مقابلة مع الصحفي مارك هالبيرين، إن "تأييد الرئيس هو الأكثر تأثيرا في التاريخ السياسي الأمريكي أو الدولي".

وأضاف فانس، خلال توجهه الاثنين للمشاركة في حملة المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولاينا مايكل واثلي، "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا ما أركز عليه في انتخابات التجديد النصفي، لذلك لن أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".

وسبق لفانس أن شارك في حملة انتخابية لدعم زعيم أجنبي، إذ ساند رئيس الوزراء المجري آنذاك فيكتور أوربان في الربيع الماضي، قبل أن يخسر حزبه الانتخابات البرلمانية في المجر.

ويأتي موقف فانس من نتنياهو في وقت تتزايد فيه حساسية ملف العلاقة مع إسرائيل داخل السياسة الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط تصاعد المخاوف بشأن معاداة السامية وانقسامات داخلية في صفوف الجمهوريين.

كما واجه فانس شكوكا من بعض الجمهوريين اليهود بشأن التزامه تجاه اليهود الأمريكيين والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وتحدث الشهر الماضي أمام الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس.

وسبق أن انتقد فانس في يونيو/حزيران الماضي أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بسبب معارضتهم جهود ترمب لإنهاء الحرب مع إيران.

وفي يوليو/تموز، اتهم فانس عناصر داخل الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير في الرأي العام الأمريكي لإفشال المفاوضات، قائلا إن بعضهم "يحاول تغيير الرأي العام الأمريكي لإبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى".

المصدر: "أسوشيتد برس"