نداء فلسطين يدعو لأوسع مشاركة شعبية ووطنية في الحوار الوطني الشامل

وطن للأنباء: أكد "نداء فلسطين" أن الحوار الوطني الشامل ضرورة وطنية ملحّة، ومدخل أساسي لاستعادة المبادرة الوطنية، وتوحيد الجهود، وصياغة رؤية وبرنامج وطني جامع.

وبين ان الشعب الفلسطيني هو صاحب القضية ومصدر شرعيتها، ومن حقه وواجبه أن يكون شريكًا أصيلًا في تحديد خياراته الوطنية وصناعة مستقبله. لذلك، فإن الحوار المنشود يجب أن يكون حوارًا حقيقيًا وشاملًا لا يستثني أي مكوّن من مكوّنات الشعب الفلسطيني، ولا يقتصر على القوى والفصائل السياسية، بل يمتد ليشمل الفعاليات والحراكات الشعبية والنقابات والمؤسسات والشخصيات المستقلة ومختلف تعبيرات المجتمع الفلسطيني، بما يضمن مشاركة شعبية واسعة وشراكة وطنية حقيقية تتجاوز الانقسام والمصالح الفئوية.

وتابع "ولا يقتصر الحوار على تبادل الآراء أو إصدار البيانات، بل يجب أن يفضي إلى رؤية وطنية مشتركة، وبرنامج عمل واضح، وآليات عملية للتنفيذ والمتابعة والمساءلة، تستند إلى توافق وطني واسع والتزام جماعي بمخرجاته، مع احترام التعددية وصون الاختلاف والاحتكام إلى الإرادة الجماعية".

ودعا نداء فلسطين جميع القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية إلى الانخراط المسؤول في حوار يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك، ويعيد للشعب دوره المرجعي في صنع القرار، ويحوّل التوافق إلى فعل، والمواقف إلى برنامج، والبرنامج إلى إنجاز.

واضاف "إن جوهر الحوار الوطني الشامل هو استعادة الشعب الفلسطيني زمام المبادرة، وتوحيد الجهود والطاقات، وبناء شراكة وطنية قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير والاستقلال".