الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر حول "شتاء غزة".. الفيضانات والمخاطر تنتظر السكان

وطن للأنباء: كشفت الأمم المتحدة، أن نحو 950 ألف نازح في قطاع غزة يعيشون في مواقع معرضة لمخاطر فيضانات تتراوح بين متوسطة ومرتفعة، بينهم أكثر من 400 ألف يواجهون مخاطر مرتفعة.

وذكر تقرير نُشر على موقع الأمم المتحدة في فلسطين، أن 294 ألفا و250 أسرة في القطاع تحتاج إلى دعم في مجال الإيواء خلال موسم الشتاء.

ونقل التقرير عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" قوله إن الإمدادات المتاحة أتاحت تقديم مساعدات جزئية في مجال الإيواء لـ18 بالمئة فقط من الأسر المحتاجة.

وسبق أن أكدت حقوقية فلسطينية وأممية أن العواصف الشتوية والفيضانات الناجمة عن مياه الأمطار أدت إلى تدمير وإتلاف آلاف الخيام والملاجئ المؤقتة للنازحين، ما أجبرهم على تحمل ظروف معيشية باردة ورطبة وغير آمنة.

كما حذر التقرير الأممي من تزايد الجوع في القطاع إثر تقليص الوجبات اليومية بسبب "قيود على التمويل".

والاثنين، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الغذائية في غزة بنحو الثلث بسبب نقص التمويل، مؤكدا حاجته العاجلة إلى 450 مليون دولار للحفاظ على عملياته الحيوية في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2026 إلى آذار/ مارس 2027.

وبحسب البرنامج الأممي، انخفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية والنقدية في غزة من مليون و600 ألف شخص إلى مليون و100 ألف شخص، اعتبارا من أكتوبر 2026، ما يحرم نحو نصف مليون فلسطيني من مساعداته.