«فايننشال تايمز»: ترامب يوقف خطة إسرائيلية لشن هجمات على إيران

وطن للأنباء: أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، بأن "إسرائيل" أعدت خطة لشن هجمات واسعة على إيران خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تستهدف منشآت نووية ومحطات طاقة وبنى تحتية مدنية ومواقع تابعة للنظام الإيراني، قبل أن يوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذها، معارضا استئناف الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وأوردت الصحيفة، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الهجمات كانت مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وكان من المفترض أن تكون أكثر كثافة من الهجمات السابقة التي يطلقون عليها "الأسد الصاعد"، مشيرة إلى أن "إسرائيل" أعدت قائمة جديدة للأهداف، شملت منشآت مدنية لم تُستهدف سابقا.

وأضافت الصحيفة أن المخاوف الأميركية من تداعيات الحرب، بما فيها احتمال استهداف منشآت الطاقة في دول حليفة لواشنطن واتساع المواجهة واستنزاف الأسلحة الأميركية، كانت من الاعتبارات التي أحاطت بمراجعة الخطط العسكرية.

وبحسب الصحيفة، بقي الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب، فيما لم يُستبعد استئناف الهجمات خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تعثر المفاوضات مع طهران.