آليات الاحتلال تواصل شق طريق استيطاني في وادي المغارات بالخليل

وطن للأنباء: واصلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، شق طريق استيطاني في وادي المغارات شمال شرقي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن آليات تابعة للاحتلال تواصل أعمال شق طريق في منطقة وادي المغارات، بهدف ربط مستوطنة في برية الشيوخ.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تثير مخاوف بشأن تداعيات شق الطرق الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية وأصحابها، وما قد يترتب عليها من تضييق على السكان الفلسطينيين وتعزيز التوسع الاستيطاني.