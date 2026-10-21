بنك فلسطين يشارك في حفل إطلاق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

وطن للأنباء: شارك بنك فلسطين في حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مسجلاً حضوراً لافتاً عبر جناحه المميز الذي عرض من خلاله منتجاته المصرفية المصممة لدعم الاقتصاد الأخضر والمستدام. ويهدف برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) إلى تقديم آلية تمويلية عالمية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وشارك السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، وعدد من مدراء البنك، في حفل الإطلاق الذي جرى في فندق الميلينيوم برام الله. كما شهد جناح بنك فلسطين إقبالاً لافتاً من المدعوين إلى حفل الإطلاق، من ممثلي المؤسسات الرسمية والمحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وخلال الحفل، قدّم طاقم بنك فلسطين شرحاً توضيحياً لزوّار جناح البنك حول البرامج التمويلية الهادفة إلى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما تشمله من منتجات تمويلية مخصصة للمشاريع الصديقة للبيئة ومشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه والموارد الطبيعية، والتي صممها البنك مستهدفاً الأفراد والمنشآت والمؤسسات، بدءاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحتى الشركات الكبرى.

وحول مشاركة البنك في حفل إطلاق برنامج (GEFF)، أكد السيد محمود الشوا، أن حرص البنك على المشاركة في هذا الحفل تنبع من التزامه الاستراتيجي الراسخ بنهج الاستدامة الشاملة تحت شعار "مستقبل أخضر ومستدام"، وذلك سعياً إلى الحفاظ على مواردنا وتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال القادمة، وبما يتضمن دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام.

كما أردف الشوا "مشاركتنا اليوم تُعدّ تجسيداً لشراكتنا الاستراتيجية الوثيقة والمستمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إذ نعمل معاً منذ سنوات طويلة في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التمويلية المشتركة، والتي تستهدف تمكين قطاعات وشرائح واسعة من مجتمعنا الفلسطيني، لا سيما المرأة والشباب، وتشجيع المشاريع الخضراء والمستدامة، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. ونحن بدورنا، نثمّن جهود البنك الأوروبي وحرصه على إطلاق برنامج (GEFF)، ونؤكد التزامنا بمواصلة التعاون والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين".

وأوضح الشوا أن بنك فلسطين كان في طليعة المؤسسات المصرفية الفلسطينية المبادرة إلى تقديم منتجات تمويلية داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر برامج التمويل المسؤول والمستدام والقروض الخضراء التي يقدمها البنك لمختلف عملائه. مشيراً إلى انضمام مجموعة بنك فلسطين في العام 2023 إلى مبادئ الصيرفة المسؤولة، التابعة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، والتي تُعد إطاراً جامعاً يُلزم البنوك الموقّعة على هذه المبادئ، بتطبيق استراتيجيات وخطط الاستدامة المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.

ويواصل بنك فلسطين التزامه بتطبيق مبادئ الاستدامة في جميع أنشطته الداخلية والخارجية، وعبر منتجاته المصرفية، وبما يشمله من حرص على المشاركة الفاعلة ودعم مختلف الفعاليات والمبادرات الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة في فلسطين.

ويحرص البنك على تمكين الأفراد وأصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والشركات، من الوصول إلى برامج تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه والموارد الطبيعية، الأمر الذي من شأنه الإسهام في حماية البيئة وتخفيض انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مصلحة الأجيال القادمة، وذلك بموازاة تقليل التكلفة الاقتصادية على الأفراد والمؤسسات، إلى جانب ضمان استمرارية المشاريع، بما يشكل رافعة مهمة لتمكين المجتمع، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة التحديات المختلفة.

ويسعى بنك فلسطين من خلال برامجه التمويلية المتنوعة إلى تمكين مختلف الشرائح من الوصول إلى حلول تمويلية مستدامة، والاستفادة من باقة واسعة ومميزة من الخدمات المصرفية والرقمية التي يقدمها البنك، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي، وتعزيز قدرة هذه الشرائح على إنجاز المعاملات البنكية بأدوات وحلول مصرفية أكثر سهولة وسرعة وأماناً، وتلبية احتياجاتها المالية عبر العديد من البرامج والمنتجات التمويلية بأسعار تنافسية مميزة.