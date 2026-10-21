الاحتلال يجرف الشارع الرئيس الرابط بين سيلة الظهر والعطارة جنوب جنين

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بأعمال تجريف واسعة في محيط الشارع الواصل بين مستوطنتي حومش وصانور جنوب جنين، حيث طالت الشارع الرئيس الرابط بين بلدتي سيلة الظهر والعطارة، ما أدى إلى تدمير أجزاء من الإسفلت.

وقالت بلدية سيلة الظهر، إن قوات الاحتلال تنفذ أعمال تجريف واسعة في محيط الشارع، الذي يربط المنطقة الممتدة من مستوطنة حومش حتى مستوطنة صانور، مشيرة إلى أن عمليات التجريف طالت الطريق الرئيس المعبد بين بلدتي سيلة الظهر والعطارة، وتسببت في تدمير أجزاء كبيرة منه.

وأوضحت أن هذه الأعمال تهدد سلامة الطريق وتؤثر في حركة تنقل المواطنين بين البلدتين، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال وأعمال التجريف في المنطقة.