أكثر من 1291 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال أسبوع

وطن للأنباء: أفادت مصادر مقدسية بأن أكثر من 1291 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحامات طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الطقوس في المنطقة الشرقية، وسط منع المصلين المسلمين من الوصول إلى مواقع وجود المستوطنين أو المرور عبر المسار خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.