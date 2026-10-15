جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين

وطن للأنباء: يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مفتوحة بشأن قضية فلسطين.

وتأتي هذه الجلسة الشهرية الدورية بطلب من دولة فلسطين، من أجل المطالبة بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.