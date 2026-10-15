سريع: قصف مقر العمليات الحربية السعودي في عدن ضمن معادلة استهداف التحشيدات العسكرية

وطن للأنباء: قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ قصف مقر العمليات الحربية التابع للسعودية في عدن يأتي ضمن معادلة ضرب التحشيدات أينما كانت.

وأكد سريع أنّ أي وجود عسكري لـ "العدو السعودي" يُعتبر هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة اليمنية أينما كان.

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر في عدن، بأن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا، وأُصيب أكثر من 10، في هجوم صاروخي شنه "الحوثيون" على القصر الرئاسي في عدن.

وكان سريع قد أعلن، في وقتٍ سابق اليوم، شنَّ النظام السعودي أكثر من 2350 غارة جوية وهجوماً صاروخياً منذ بدء التصعيد الأخير على البلاد.

وفي سياق استمرار العدوان السعودي، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ المستشفيات في اليمن تكافح للتعامل مع العدد المتزايد من جرحى الحرب، "في حين يواجه النظام الصحي الضعيف بالفعل نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والعاملين والرعاية المتخصصة".

وعليه، تواصل القوات المسلحة اليمنية ردها المشروع على العدوان، بالتزامن مع تحذيرها لشركات الطيران والخبراء والموظفين والمسافرين من مغبّة تسيير الرحلات باتجاه الأجواء والمطارات السعودية، مؤكدة أنها غير آمنة "باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".