قبيل الانتخابات.. لقاء سري بين السفير الأميركي في إسرائيل وغادي آيزنكوت

وطن للأنباء: كشفت المراسلة السياسية الإسرائيلية جيلي كوهين، مساء الخميس، عن لقاء سري جمع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مع غادي آيزنكوت زعيم حزب يشار المنافس الأول لليكود وزعمه بنيامين نتنياهو.

وبينت كوهين التي تعمل مراسلة لقناة ريشت كان العبرية، أن اللقاء عقد في وقت حساس من فترة الانتخابات ومراحلها الأخيرة.

ويعتبر هذا هو اللقاء الأول الذي يكشف عنه بين مسؤولين أميركيين وآيزنكوت.

ورفض من قبل هاكابي في مقابلات إعلامية إسرائيلية إيضاح موقفه أو موقف بلاده من الانتخابات وفيما إذا كانوا يدعمون مرشحًا بعينه.

كما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذلك وقال إنه لم يتخذ قرارًا بعد لكن قد يعلن في أي لحظة دعمه عن شخصية ما.

وعند سؤال ترمب عن آيزنكوت، قال إنه لا يعرف عنه الكثير لكنه سمع عنه أشياءً جيدة.