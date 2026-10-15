"فايننشال تايمز": شركة إسرائيلية تستغل إعلانات الإنترنت لاختراق الهواتف والكمبيوتر

وطن للأنباء: كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن شركات برمجيات استغلت نظام الإعلانات عبر الإنترنت لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، ما أدى إلى إصابة عشرات الأجهزة.

وبحسب الصحيفة، استهدفت التقنية مسؤولين في مؤسسات مختلفة، بينها حلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية، إضافةً إلى شركات لتصنيع الرقائق الإلكترونية.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن شركة "ديسكفر-تيك" الإسرائيلية طوّرت التقنية لمعالجة تريليونات المعاملات الإعلانية، قبل تحويلها إلى أداة مراقبة سرية، لافتةً إلى أن برمجيات التجسس لا تتطلب أي تفاعل من الضحية لتثبيتها.

ووفق الصحيفة، فإن العديد من المستهدفين يعملون في قطاعات حكومية أو في كيانات مرتبطة بالبنى الحيوية في النروج والسويد والدنمارك.

وفي السياق، حظرت شركة "غوغل"، "ديسكفر-تيك" من منصاتها الإعلانية، بسبب انتهاك سياساتها بصورة منهجية.

من جهتهم، أشار باحثون في "سيتيزن لاب" إلى أن الشركة استخدمت الإعلانات لإنشاء ملفات تعريفية عن المستخدمين.