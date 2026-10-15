عون يطلب من روبيو الضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها على جنوب لبنان والالتزام باتفاق الإطار

وطن للأنباء: بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوضع في جنوب لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، وفق ما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وخلال البحث، طلب عون من روبيو الضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها والالتزام بمندرجات اتفاق الإطار.

وأكد عون أن الجيش والقوى الأمنية يقومون بواجباتهم كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع "المظاهر المسلحة"، مشيراً إلى أن الأجهزة القضائية تتابع الملفات المحالة إليها، وأن القوانين ستُطبّق من دون أي محاباة.

وفي آخر اعتداءاته، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي وادي السلوقي، ووادي الحجير، وكفرتبنيت، في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لـ "اتفاق وقف إطلاق النار"، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى تنفيذ عمليات نسف وتدمير وتجريف داخل القرى الجنوبية، إضافة إلى قصف قرى أخرى بقذائف المدفعية والاعتداء بالغارات من الطائرات الحربية والمسيّرة.

وتستمر هذه الاعتداءات، حتّى بعد مفاوضاتٍ مباشرة أجرتها السلطة اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية والتوصّل إلى ما يسمّى "اتفاق الإطار".